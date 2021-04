Wachten op privacy instellingen... De brandweer bestreed het vuur bij het Maurick College in Vught (foto: Bart Meesters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Uitslaande brand verwoest deel Maurick College in Vught

Een deel van het Maurick College in Vught is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt.

"Toen de eerste brandweerwagen aankwam bij de middelbare school sloegen de vlammen al uit het gebouw", laat een ooggetuige weten.

'Schade is groot'

De brand was ontstaan bij de achterkant van het gebouw, in de opslagruimte bij een technieklokaal.

"De brand beperkte zich tot die ene ruimte, maar een groot deel van het gebouw stond in korte tijd stijf van de rook", zag de ooggetuige. De brandweer had de brand snel onder controle, maar was uren bezig om de rook uit het gebouw te krijgen. De schade aan de ruimte waar de brand woedde, is groot. Maar ook de rookschade zou volgens de ooggetuige aanzienlijk zijn.

'Ik zag mensen wegrennen'

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Agenten bewaken het schoolgebouw. Of er maandag weer lesgegeven kan worden in het deel van het gebouw waar de brand woedde, is volgens de ooggetuige de vraag.

Een andere getuige verklaarde kort na de brand een aantal mensen te hebben zien wegrennen, maar agenten houden er rekening mee dat zij niets met de brand te maken hebben. Het zou gaan om mensen die vluchtten bij het zien van de politie omdat ze de avondklok overtraden.

De brandweer had het vuur bij het Maurick College in Vught snel onder controle (foto: Bart Meesters).

