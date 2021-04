Mentaal sterke Driess Saddiki is als positieve jongen weer helemaal terug

Driess Saddiki in actie tijdens zijn terugkeer op het veld (foto: OrangePictures). vergroot

Driess Saddiki stond dit seizoen twee keer meerdere maanden aan de kant door een blessure. Tegen Heracles Almelo keert hij terug in de basis van Willem II. Die club kan de middenvelder in de absolute slotfase van het seizoen goed gebruiken. Zelf is hij vooral blij dat hij niet langer alleen maar aan kan moedigen, maar nu ook echt een rol kan spelen in de degradatiestrijd.

Vanaf de tribune zag Saddiki zijn ploeggenoten soms worstelen. Strijden voor een goed resultaat, dat lange tijd uitbleef. "Mentaal is dat heel lastig, ik ben een speler die het team wil helpen. Je weet dat het niet kan, dat je naar het stadion komt om een wedstrijd te kijken. Natuurlijk pep je de jongens op, wens je ze succes. Maar dat is het, meer kun je niet doen. Dat is mentaal wel moeilijk.”

Op trainingen was hij zo scherp mogelijk. “De jongens een flinke uitdaging geven, dat ze zich goed kunnen voorbereiden op de wedstrijd. Dat was mijn job, die moet je dan zo goed mogelijk uitvoeren”, zegt Saddiki, die wel merkt dat hij richting Heracles Almelo anders op het trainingsveld staat. "Je weet dat je weer bij de selectie zit, dat is toch anders dan trainen terwijl je weet dat je er niet bij zit. De volle focus is er, ik ben benieuwd hoe het gaat.”

In Almelo staat Saddiki vanaf de aftrap op het veld, hij keert terug in de basis. Dat hij twee langere periodes aan de kant stond door een blessure baart de 24-jarige middenvelder geen zorgen. "Wat dat betreft ben ik mentaal heel sterk. Er zijn twee dingen gebeurd en daardoor ben ik er lang uit geweest. Nu moet ik er gewoon weer staan, honderd procent geven voor de club en het team. Ik ben in mijn achterhoofd niet bezig met dat er misschien weer een nieuwe blessure komt. De volle focus is er, ik ben er weer.”

Dat hij er weer is, is vooral ook belangrijk voor Willem II. Bij afwezigheid van Jordens Peters en Freek Heerkens is Saddiki, ondanks zijn leeftijd, de speler die het langst bij de Tilburgse club in de hoofdmacht actief is. De band met de club is sterk. "Willem II heeft mij het podium van de Eredivisie gegeven. Ik ben gehecht aan de club, de supporters en de spelers. Ik probeer aan de rest van het team over te brengen hoe belangrijk de club is, te laten zien wat Willem II voor mij betekent.”

Die band zorgt er ook voor dat de oud-speler van Fortuna Sittard niet altijd even vrolijk werd van de resultaten, toch is er van wanhoop geen sprake geweest. "Af en toe was het moeilijk natuurlijk, maar ik probeer altijd positief te blijven. Ik ben een positieve jongen. Het is mijn taak geweest om jongens er na een slecht resultaat overheen te helpen. Nu is het mijn taak om het op het veld te laten zien. Ik ga de spelers helpen en oppeppen, vervolgens moeten we het als team doen."

Dat lukte tegen AZ niet, maar in Tilburg heerst nog het gevoel van de vijf wedstrijden op rij die voor het duel met de club uit Alkmaar niet verloren gingen. "We willen én moeten op die voet verder. En dat gaan we ook doen."

