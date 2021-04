Automobilist rijdt stoned en zonder geldig rijbewijs rond

Een 33-jarige man uit Vlaardingen is vrijdagnacht aangehouden op de Lapdijk bij Zevenbergschen Hoek omdat hij autoreed terwijl hij geen geldig rijbewijs heeft.

Agenten zagen de man rond halfzes rijden op de Lapdijk. Omdat ze vanwege zijn rijstijl betwijfelden of hij wel een rijbewijs zou hebben, zetten ze hem aan de kant.

Penetrante henneplucht

Vervolgens roken de agenten in de auto van de man een penetrante henneplucht. Toen de agenten vroegen of de man drugs bij zich had, liet hij een blokje hasj zien.