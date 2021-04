Gewapende overvallers Tilburg nog steeds niet gevonden

1/2 Overval op winkel in Tilburg

Aan de Piusstraat in Tilburg is zaterdagochtend een kleine elektronicawinkel overvallen met een wapen. De twee daders zijn op de vlucht geslagen en zondagochtend nog altijd niet gevonden, meldt de politie. Veel toegesnelde agenten waren zaterdag na de overval naar de twee mannen op zoek, onder meer met een politiehond.

De overvallen winkel is relatief klein en gespecialiseerd in de reparatie van smartphones en tablets. De daders hebben spullen uit de winkel meegenomen, meldt de politie zondagochtend.

Agenten deden zaterdag bijna de hele dag onderzoek in de winkel en in de buurt. Meerdere agenten speurden de omliggende straten af naar de daders. Er werd ook een Burgernet-melding uitgestuurd.

Een van de daders is volgens de politie een blanke man tussen de 20 en 30 jaar. Hij draagt een zwarte jas met een blauwe trainingsbroek en zwarte schoenen. De andere man zou in het zwart gekleed zijn, maar verdere details ontbreken over hem.