Dochter van Piet en Ria kreeg nieuw hart, daarom lopen ze de Hartstocht

Het zou een grote wandeltocht moeten worden met heel veel mensen bij elkaar, om geld op te halen voor de Hartstichting. Maar ook hier gooide corona roet in eten. Piet en Ria van Happen uit Nuenen liepen daarom net als bijna 17.000 andere deelnemers vanuit huis de Hartstocht. Hun dochter kreeg tien jaar geleden een harttransplantatie.

Piet en Ria zijn dankbaar voor al het goeds wat er met hun dochter is gebeurd. “Het is allemaal niet makkelijk geweest. Je moet soms als ouder beslissingen nemen die gaan over leven en dood. Maar als het dan allemaal goed gaat, wordt het ook wel makkelijker. We willen daarom iets terugdoen en dat kan door mee te doen met de Hartstocht”, vertelt Piet.

"Zonder onderzoek van de Hartstichting, zou ik er nu misschien niet meer zijn."

Dochter Sandra van Happen werd geboren met een hartafwijking. “Toen ik geboren werd, bestond de operatie die ik op mijn veertiende kreeg niet eens. Je zou kunnen zeggen dat ik zonder het onderzoek dat wordt gefinancierd door de Hartstichting, er misschien wel niet meer zou zijn,” vertelt ze.

“De techniek is met Sandra meegegroeid”, vertelt Piet. "Op haar veertiende hebben ze haar dankzij nieuwe ontwikkelingen toch kunnen opereren. En dat gebeurde op haar eenentwintigste opnieuw. Uiteindelijk is het broze evenwicht van haar gezondheid weer verstoord en toen was de enige optie een transplantatie. En dat dat werd gelukkig steeds vaker en beter gedaan”, aldus Piet.

"Ik ben hartstikke trots op mijn ouders."

Sandra loopt niet mee met de Hartstocht. Ze wil geen risico lopen op een coronabesmetting. Ze werkt normaal in het ziekenhuis, maar werkt nu al een jaar vanuit huis. Ze komt haar ouders wel even begroeten langs de route. “Mijn ouders zetten zich al meer dan 30 jaar in voor de hartstichting. Nu lopen ze voor het eerst mee met deze tocht. Ik kan alleen maar zeggen dat ik harstikke trots op ze ben”, aldus Sandra.

Piet en Ria hebben zaterdag zo’n 1100 euro opgehaald. In totaal werd er met de Hartstocht ruim 420.000 opgehaald.

