Behulpzame agent krijgt mep van vrouw die buurt op stelten zet

Een agent is zaterdagavond in Tilburg aangevallen door een vrouw. De agent was opgeroepen omdat de vrouw overlast veroorzaakte voor een huis aan de Generaal Smutslaan.

Toen agenten bij het huis aankwamen, zagen ze de 26-jarige Tilburgse hevig geëmotioneerd in het trappenhuis zitten. Ze liep samen met de agenten rustig naar buiten, maar vervolgens gaf ze een van hen plotseling een klap in het gezicht. De vrouw werd aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex.

Verdovende middelen

Toen ze daar aankwam, was de vrouw nog altijd agressief en emotioneel. De agenten vermoedden dat ze dronken was. Toen ze gefouilleerd werd, bleek ze diverse gripzakjes bij zich te hebben, met vermoedelijk verdovende middelen.

Toen haar werd uitgelegd hoe een ademanalyse werkt, pakte ze het apparaat en liet ze het op de grond vallen. Daarna is ze naar een cel gebracht.

