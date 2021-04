Ook de Efteling wil open bij eerste versoepelingen: 'Het is spannend'

Koen Sanders. vergroot

De Efteling opent op zaterdag 24 april de deuren voor een testevenement van Fieldlab. Koen Sanders, commercieel directeur van het park, is blij dat het park op die manier een steentje in de 'anderhalvemetermaatschappij' kan bijdragen. Maar hij is ook realistisch en beseft dat het park waarschijnlijk de komende tijd nog niet normaal open kan. “Het is spannend, dat is het elke keer weer", vertelt Sanders in talkshow Kraak op Omroep Brabant.

8.000 bezoekers mogen naar binnen nadat ze negatief zijn getest op het coronavirus. Eén dagje. Eenmaal binnen wordt de anderhalvemeterregel losgelaten. Dat lijkt allemaal positief. “Jawel, maar we zijn nog steeds dicht”, stelt Sanders. “Wat wij willen beklemtonen: op het moment dat er eerste versoepelingen mogelijk zijn, sla ons dan niet over.”

“Er is contact met bestuurders, zowel van de gemeente als in de Rijksoverheid”, zegt Sanders. “Ik moet zeggen: alle complimenten voor het meewerken. Maar in de tussentijd zijn we nog niet open. We kunnen niet het tempo bepalen waarin er weer wat mogelijk is, maar áls er versoepeling komen, dan is het logisch ze ook voor grote buitenlocaties te introduceren.”

"Als we weer mensen mogen toelaten, dan zijn we er klaar voor."

Volgens Sanders kunnen mensen daar gereguleerd buiten zijn om te genieten met hun gezinnen. Hij zegt dat het park precies weet hoeveel mensen er binnen zijn. Van de zomer ging het park al open onder strikte regels. Toch is het park tijdens de coronacrisis in totaal al 26 weken dicht geweest.

Het park voelt dat, ook financieel. Eind deze maand komt de Efteling met de cijfers van afgelopen jaar. Er wordt een verlies voorspeld van ongeveer 17 miljoen euro. Ongeveer de helft van het normale aantal bezoekers bezocht in die periode het park.

"We hebben een afgeslankte investeringsagenda."

“Dat is voor een jaar te dragen”, zegt Sanders. “Maar wat ik zeg: een halfjaar dicht, dat betekent een constante balans tussen wat is vandaag verstandig en hoe kunnen we klaarstaan om weer open te gaan.” Het voordeel van die strategie? “Als we weer mensen mogen toelaten, dan zijn we er klaar voor. Dus dan komt er ook meteen weer geld in de portemonnee.”

Maar zo’n jaar moet er niet nog een keer komen, zegt Sanders, al zegt hij goed te zijn voorbereid in het geval het wel opnieuw misgaat met de inkomsten. “We hebben heel goed gekeken naar vorig jaar. We hebben een afgeslankte investeringsagenda. Je wordt in alles beter. Dat geldt ook voor omgaan met corona.”

