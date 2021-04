PSV ondanks matige vertoning zonder al te veel moeite langs VVV-Venlo

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Cody Gakpo maakte zijn zesde treffer dit seizoen (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/3 Van Ginkel en Gakpo na afloop van VVV-PSV: 'Het was misschien wel wat saai, ja'

PSV heeft in een niet al te enerverende wedstrijd VVV-Venlo verslagen met 0-2. PSV had als voornaamste taak om drie punten mee naar Eindhoven te nemen en slaagde daar in, maar de PSV-fans thuis zullen niet echt genoten hebben van het optreden van de ploeg van Schmidt. Welke 4 zaken vielen er op in Venlo?

Job Willemse Geschreven door

1. Zoeken naar hoogtepunten

Het duel tussen PSV en VVV was voor de voetballiefhebber een bittere pil. Bij PSV lukte aan de bal maar weinig en VVV was kwalitatief gezien bij lange na niet bij machte om het de Eindhovenaren echt moeilijk te maken.

Mede daardoor leek PSV het ook wel een beetje te geloven, maar wat de ploeg van Schmidt op de mat legde in De Koel was ver onder maats. Het was zoeken naar hoogtepunten in een zeer sobere en saaie eerste helft. Cody Gakpo maakte al vroeg de 0-1, maar daar bleef het dan ook bij.

2. PSV brengt te weinig

Het spel van PSV is al tijden niet van een heel hoog niveau, maar tegen VVV oogde de ploeg van Schmidt bij vlagen inspiratieloos. De thuisploeg probeerde het achterin dicht te houden met vijf man achterop, en PSV kon daar maar moeilijk doorheen komen.

PSV brengt simpelweg te weinig aan de bal. De extra dagen die de Eindhovenaren sinds de uitschakeling in Europa hebben om te trainen, komen op het veld nog niet geheel tot uiting. Het tempo aan de bal was veel te laag, aannames waren vaak niet goed en passes kwamen niet aan.

3. Schmidt gunt Obispo rentree

Na iets meer dan 80 minuten mocht Armando Obispo zijn opwachting maken bij PSV. De verdediger uit Boxtel is het gehele seizoen geblesseerd geweest en was al een tijdje weer fit genoeg om te spelen.

Waar Schmidt Obispo zijn rentree gunde, liet de Duitse oefenmeester het na om talenten als Madueke en Ihattaren wat meer speeltijd te geven. Zeker na de 0-2 was het duel gespeeld en had Schmidt het duo aardig wat speeltijd kunnen geven. Madueke moest het doen met een schamele vijf minuten. Ihattaren bleef zelfs het gehele duel op de bank. Of dat komt door de reactie van de middenvelder van PSV na diens goal afgelopen week tegen Heracles, is niet duidelijk.

4. Voornaamste taak volbracht

Door de driepunter stijgt PSV weer naar plek twee en laat het AZ nog altijd net achter zich op doelsaldo. Uiteindelijk moet PSV tweede zien te worden en dan tellen alleen de punten, maar niemand zal toch met een fijn gevoel terugkijken op het optreden van de Eindhovenaren.

De voornaamste taak was dus drie punten halen, maar PSV is het verplicht aan de fans thuis om in ieder geval iets beter voetbal te laten zien. Juist tegen een defensieve tegenstander als VVV moet het tempo aan de bal hoog zijn en dat ontbrak de gehele wedstrijd bij PSV. Uiteindelijk zal deze wedstrijd snel worden vergeten, zeker als PSV er in slaagt om op die tweede plek te eindigen aan het einde van het seizoen.

