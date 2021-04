RKC nipt onderuit tegen Ajax

Wachten op privacy instellingen... Aanvoerder Anas Tahiri schermt de bal af (Foto: OrangePictures) Volgende Vorige vergroot 1/2 Richard van der Venne na RKC - Ajax 0-1

RKC is er niet in geslaagd een resultaat te halen tegen Ajax. In een wedstrijd waarin niet veel gebeurde bleef de thuisploeg lang in de wedstrijd. Uiteindelijk maakt een doelpunt van Sébastien Haller in de vijftiende minuut het verschil in Waalwijk en eindigt de wedstrijd in 0-1. Wat viel er verder op in Het Mandemakers Stadion

1. Lage amusementswaarde

Op voorhand werd er al gesproken over een tussendoortje voor beide ploegen. Voor RKC kwam de wedstrijd tegen Ajax tussen wedstrijden tegen concurrenten FC Emmen en Willem II. Voor de Amsterdammers komt de wedstrijd tegen RKC tussen de Europa League wedstrijden tegen AS Roma en een week voor de bekerfinale.

Het zorgde ervoor dat Ajax, de koploper van de Eredivisie, rustig aan deed en op halve kracht de wedstrijd probeerde over de streep te trekken. De miljoenenploeg van trainer Erik Ten Hag heeft natuurlijk veel meer kwaliteit dan RKC en kon dus een halve krachtsinspanning permitteren. Het gevolg was dat de amusementswaarde van de wedstrijd niet bepaald hoog was.

Ajax kwam binnen het kwartier op voorsprong en leek het daarna prima te vinden. RKC werd sporadisch dreigend in de omschakeling maar tot een echte doelpoging kwam het niet. Toch mocht RKC lang hopen op een resultaat. Ajax speelde in een laag tempo en wist geen tweede treffer te produceren.

2. Schade beperkt

Ondanks dat het nooit zo toegeven zou worden zal de focus van RKC vooral liggen bij de wedstrijd over twee weken tegen Willem II. De Waalwijkers staan voorlopig nog op een veilige veertiende plek met vier punten voorsprong op concurrenten VVV en Willem II.

Een belangrijk gegeven is dat RKC een soort van extra punt voorsprong heeft met het doelsaldo. Voor zondagmiddag was het verschil met de Tilburgers 14 doelpunten in het voordeel van RKC. Daarom was het zeker belangrijk de schade beperkt te houden tegen Ajax en niet tegen een monsterscore aan te lopen. Na 90 minuten valt te concluderen dat die missie geslaagd is.

Daarbij kan het over twee weken ook gewoon beschikken over Richard van der Venne en Ahmed Touba. De twee sterkhouders bij RKC stonden op scherp en zouden bij een gele kaart geschorst zijn. Beide spelers bleef een kaart bespaard en dus pakt de keuze om de twee spelers toch op te stellen goed uit.

RIchard van der Venne stond op scherp en zou eigenlijk niet in de basis starten. Door omstandigheden speelde de middenvelder toch vanaf het begin:

3. Charge Alvarez

Eén van de weinige momenten van opwinding kwam in de veertigste minuut. Lennerd Daneels lag op de grond en protesteerde hevig tegen scheidsrechter Bas Nijhuis. De buitenspeler had een flinke tik op het achterhoofd gekregen van Ajax-speler Edson Alvarez.

De Ajacied mocht niet klagen dat hij 'maar' een gele kaart kreeg. De charge zorgde voor genoeg discussie en had misschien ook wel een rode kaart verdiend. Scheidsrechter Nijhuis staat bekend om het feit dat hij veel door laat spelen, maar door dit toch te bestraffen is er genoeg voer voor discussie.

4. Net geen resultaat

Je weet als RKC-zijnde dat je altijd één kans krijgt in de wedstrijd. Die kans kwam er in de 74e minuut. Een vrije trap op een mooie plek werd door Cyril Ngonge haast perfect geraakt. De vleugelaanvaller had alleen de pech dat de bal net te hoog was. Ajax-doelman Kjell Scherpen stond aan de grond genageld en zag de bal van Ngonge tegen de lat komen.

Het was dé kans voor RKC om een eventueel resultaat te halen tegen Ajax. Want ondanks een klein slotoffensief wisten de Waalwijkers niet echt gevaarlijk te worden. Net als vorig seizoen, toen er nipt met 2-1 werd verloren in eigen huis, weet RKC de Amsterdammers te laten schrikken maar pakt het geen resultaat.

