Stallen van boerderij in Deurne volledig door brand verwoest

Aan de Riet in Deurne is zondagnacht een boerderij deels door brand verwoest. De stallen van de boerderij gingen in vlammen op. De bewoners konden op tijd de woning verlaten. In de stallen waren geen dieren aanwezig.

De brandweer uit Deurne was met groot materieel uitgerukt en kreeg bij het blussen hulp van de brandweer uit Helmond. De stallen moet als verloren worden beschouwd. Het woongedeelte kon de brandweer behouden.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Brandweerlui deden nog metingen of er asbest was vrijgekomen. De uitkomst daarvan is niet bekend.

