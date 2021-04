‘Ik ben Kelly (31) en beschikbaar”, met die woorden heeft Kelly Vos uit Tilburg zich enkele dagen geleden gemeld bij Sunweb voor een coronapilotvakantie naar Rhodos (Griekenland). En ze was niet de enige. Liefst 25.000 liefhebbers hadden zich voor deze reis aangemeld. Het lot was haar gunstig gezind: ze mag mee! Kelly mag als proefkonijn op vakantie naar Rhodos: 'De boel de boel laten'

“Ik ben graag proefkonijn”, vertelt Kelly in het radioprogramma Wakker! De Tilburgse is onderweg naar Schiphol. Afgelopen zaterdag deed ze al een PCR-test. “Dat document heb ik bij me voor de Griekse autoriteiten. In een hotel bij Schiphol wordt voor vertrek ook nog een test afgenomen.”