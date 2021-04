Agent bij de keel gegrepen en collega bespuugd

Foto: politie.nl. vergroot

Een man van 28 uit Raamsdonksveer greep zondag een agent bij zijn keel, toen die hem wilde aanhouden. De man schopte die ochtend rond elf uur een aantal deuken in twee willekeurige auto's die geparkeerd stonden aan de Haven in zijn woonplaats. Ook in Breda was een politieman de gebeten hond: hij werd bespuugd toen hij probeerde een ruzie te sussen.

De man uit Raamsdonksveer wilde volgens de politie zondagochtend niet meewerken aan zijn aanhouding. Hij reageerde agressief en viel de agent aan. Hierbij kneep hij de keel van de agent dicht. De agent spoot met pepperspray, maar de verdachte nam de benen.

Met hulp van enkele omstanders werd de verdachte alsnog aangehouden. De agent moest voor controle naar een arts. Die constateerde enkele oppervlakkige verwondingen. De man uit Raamsdonksveer zit nog vast. Er zijn meerdere aangiften tegen hem gedaan. Dit voor het vernielen van de auto’s én voor poging tot zware mishandeling.

Agent in gezicht gespuugd

In Breda werd zondagavond een agent in zijn gezicht gespuugd toen hij met een aantal collega's een ruzie wilde sussen. Rond zeven uur zondagavond kwam bij de politie een melding binnen van een vechtpartij bij de ingang van het park op het Kasteelplein. Agenten die naar het park gingen, troffen daar twee mannen die gewond waren in hun gezicht.

Een van hen, een man van 33 uit Breda, begon de agenten direct uit te schelden. Toen hij daarna ook een politieman bespuugde, werd hij aangehouden. Hij zit nog vast.

