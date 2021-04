Dikke pech, gekregen wedstrijdshirtje van Arjen Robben meteen weer weg

Arjen Robben en Mitchell van Bergen vergroot

Heerenveen-speler Mitchell van Bergen uit Oss was er zondag als de kippen bij toen scheidsrechter Higler de 'derby van het Noorden' affloot. De Ossenaar vroeg én kreeg het wedstrijdshirt van Arjen Robben. Helaas moest hij het na de wedstrijd meteen weer teruggeven.

Het was dé relikwie van de wedstrijd: het bezwete shirt van topspeler Arjen Robben. “We kwamen elkaar tegen. Het was een unieke kans en ik vroeg het gelijk. Ik kreeg zijn shirt en Arjen nam mijn shirt ook aan”, vertelde Mitchell van Bergen zondag in de avonduitzending van Langs de Lijn.

In de kleedkamer had hij het shirt van Robben meteen onder in zijn sporttas gestopt. “Je weet nooit wat er kan gebeuren: er zijn zat jongens die onder het mom van voetbalhumor een grapje willen uithalen.” Het shirtje van Robben leek veilig in de tas te zitten en zou er, als het aan Mitchell lag, pas later thuis weer uitkomen. Maar dat liep anders.

“Onze perschef kwam vragen of ik het shirt wilde teruggegeven. Het was al voor een goed doel bedoeld. Ja, dan geef ik 'm terug. Vond ik wel zo netjes”, zegt Van Bergen, die wel gelijk om een nieuw shirt van de sterspeler vroeg en ook kreeg. “Het was niet het wedstrijdshirt, maar ik kan dus wel zeggen dat ik het shirt van Robben heb gekregen. Zijn handtekening staat er helaas niet op.”

Van Bergen maakte op 16-jarige leeftijd bij Vitesse tegen Willem II zijn debuut in de eredivisie. Daarna verkaste hij naar Heerenveen. Van Bergen is fan van Arjen Robben. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

Het WK in 2014 werd in een achtertuin in Oss op een groot scherm gekeken. “Ik kan nu zeggen dat ik nog tegen hem gevoetbald. Het is toch een Nederlandse legende. Het shirt krijgt een mooie plek in huis. Ik ben er superblij mee. ”

De voetballer uit Oss kreeg vervolgens wel een ander shirt van Arjen Robben. "Ik kan dus wel zeggen dat ik het shirt van Robben heb gekregen." Van Bergen verzamelt shirts van tegenstanders, zo heeft hij die van Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt al thuis in Oss liggen.

