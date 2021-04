Abseilend de bomen snoeien: eerste woontoren met verticaal bos bijna af

Wachten op privacy instellingen... In de plantenbakken van het verticale bos staan 135 bomen. In de bakken komen 135 bomen en ruim vijfduizend planten en struiken. Volgende Vorige vergroot 1/3 Verticaal bos Eindhoven bijna af

Op vijftig of zestig meter hoogte in het groen wonen. Dat kan binnenkort in Eindhoven, waar de eerste woontoren van Nederland met een verticaal bos bijna klaar is.

Woningcorporatie Trudo verwacht een echte blikvanger in handen te hebben. Het is een woontoren van zeventig meter hoog, helemaal begroeid met bomen en planten. Een opvallende verschijning tussen al het beton en steen op Strijp-S. Het verticale bos is voor hoveniers zonder hoogtevrees, want die moeten abseilend naar beneden om de bomen te snoeien.

Bouwvakkers leggen nu de laatste hand aan het gebouw. Het heeft extra balkons die als plantenbakken dienen. De 135 bomen zijn met een hijskraan naar hun plekje getild. Ook komen er in de bakken 5100 struiken en planten. “Het wordt een grote, groene oase, ” zegt projectleider voor het groen Martijn Verberne.

““Voor ons is het een eyecatcher.””

Voor de nieuwe bewoners is het straks even wennen. Op achttien hoog krijg je een vergezicht over de stad, terwijl ze ook bomen zien. Iets wat je niet verwacht op veertig, vijftig of zestig meter hoogte. De aanplant is in volle gang. “De hoogste bomen zijn over vijf jaar zo’n dertien meter hoog. De planten zullen dan over de bakken heen groeien. Een groen, weelderig bos is het dan. Bij de keuze voor de bomen en de struiken is erop gelet om het bos met de vier seizoenen mee te laten gaan. In het voorjaar zie je witte kleuren en in het najaar rode. Wit en rood zijn ook de kleuren van de gemeente Eindhoven,” zegt Verberne.

De toren heeft meteen de naam van de woningcorporatie meegekregen: Trudo Toren. “Voor ons is het een eyecatcher,” zegt projectleider Fieke van de woningcorporatie, met de wel heel toepasselijke achternaam Van den Beuken. “Er zijn twee van deze torens in Milaan en in Utrecht zijn ze er ook mee bezig, maar dit is wel echt de eerste van Nederland.”

““Het groen wordt steeds belangrijker met de klimaatverandering.””

De 125 woonruimtes vallen onder de sociale verhuur. “Iedereen moet de kans krijgen om in een gebouw als dit te kunnen wonen. Groene vingers hoef je er niet voor te hebben want het onderhoud laten we in eerste instantie door professionals doen, maar bewoners moeten wel affiniteit hebben met groen. Het moet ze niet in de weg staan.”

Het bos levert 13.750 kilo zuurstof per jaar en kan zo helpen om de leefomgeving in de stad gezonder te maken. “Het groen wordt steeds belangrijker met de klimaatverandering. Op Strijp-S heb je veel gebouwen en veel stenen. Er is weinig groen. Daarom vinden we het belangrijk om groen toe te voegen.”

In augustus of september moet de woontoren kunnen de eerste bewoners in de toren gaan wonen.

In de herfst is de kleur van het vertivcale bos in Eindhoven rood. vergroot

Deze woontoren in Milaan diende als voorbeeld voor de toen in Eindhoven (foto: Stefano Boeri Architetti). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.