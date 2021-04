Honden Lola en Pleun vermist, waarschijnlijk meegenomen in een wit busje

Wachten op privacy instellingen... Honden Lola en Pleun (privéfoto). Volgende Vorige vergroot 1/2 Wandelaars maakte een video van Lola en Pleun in de stromende regen.

Jacques Hoffmans en zijn vrouw zijn ten einde raad. Het stel uit Netersel raakte afgelopen woensdag hun twee honden Lola en Pleun kwijt. Mogelijk zijn de honden gestolen: volgens een getuige zouden ze in een wit combi-busje zijn geladen.

"We zijn al drie dagen ontzettend aan het zoeken geweest", vertelt Jacques. Zijn twee trouwe viervoeters zijn sinds woensdagochtend vermist. Ze zijn tussen 8 en 12 uur ’s ochtends weggelopen vanaf hun huis in Netersel.

De honden konden via een open poort aan de straatkant ontsnappen. "Het is gewoon stom van ons geweest", legt Jacques uit. "We zijn altijd heel alert. We hebben Pleun en Lola al vijf jaar en daarom zit op elke poort op ons terrein zo’n automatische sluiting. Maar nu is er een open blijven staan."

In de regen op de heide

Vlak nadat de honden ontsnapten, zag iemand de dieren nog op de Meirweg, tussen Netersel en Lage Mierde in. Later kwamen twee wandelaars de honden tegen op de heide, in de stromende regen.

"Die mensen vertelden dat Lola en Pleun de hele tijd met hun meeliepen", zegt Jacques. "Ze maakten een filmpje en het zijn duidelijk onze honden." Uiteindelijk kwamen de wandelaars uit op de Neterselsedijk, met nog steeds de twee dieren in hun kielzog.

"Volgens een van de wandelaars stond daar een wit combi-busje met een zwaarlijvige man erin. De man zei dat hij was gebeld om de honden op te halen. Daar hebben wij wel onze twijfels over", zegt de eigenaar.

'Zouden ze nog bij elkaar zijn?'

De twee teefjes zijn echte maatjes van elkaar. "We vragen ons daarom af of ze nog bij elkaar zijn of niet", vertelt Jacques. "Woensdag dachten we nog: Die komen wel terug, of iemand belt ons. Tuurlijk heb je wel in je achterhoofd dat ze door iemand kunnen zijn meegenomen. Maar dat dat dan echt gebeurt..."

Jacques vreest dat Lola en Pleun in handen zijn gevallen van een handelaar. "Wat zou die man in de bestelauto er anders mee doen? Maar ze zijn allebei gesteriliseerd. Dus ze hebben helemaal geen handelswaarde."

Lola is een heidewachtel en Pleun een bruine labrador. Ze zijn als vermist opgegeven bij Amivedi en Wioa, twee organisaties die zich inzetten voor vermiste dieren. Mensen die de honden gezien hebben of weten waar ze zijn, kunnen contact opnemen met Wioa via 06-18784327.

