Chauffeur verongelukt op A67 tussen Hapert en Eersel

Bij een ongeluk tussen een truck en een kleine vrachtwagen op de A67 is maandagochtend iets na elf uur een chauffeur om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde tussen Hapert en Eersel in de richting van Eindhoven. "Hulp voor een van de bestuurders heeft niet meer mogen baten", laat de politie weten.

De A67 in de richting van Eindhoven was na het ongeluk enkele uren dicht vanaf Hapert. Om tien over halftwee werd de weg weer vrijgegeven. De verwachting was eerder dat dit pas rond drie uur het geval zou zijn.