Vrachtwagenchauffeur verongelukt op A67: snelweg dicht bij Eersel

Bij een ongeluk met twee vrachtwagens op de A67 bij Eersel is maandagochtend een chauffeur om het leven gekomen. "Hulp voor een van de bestuurders heeft niet meer mogen baten", laat de politie weten.

De A67 in de richting van Eindhoven is dicht vanaf Hapert. Er komt een omleiding vanaf Antwerpen via Breda.