Maddy (15) maakt vulkaanuitbarsting van dichtbij mee

Maddy (15) uit Loon op Zand maakt de vulkaanuitbarsting op het Caribische eiland Saint Vincent van dichtbij mee vanaf het zeilschip waarop zij les krijgt. "Er komt veel as naar beneden, verder hebben we er gelukkig niet zo veel last van." De leerlingen moeten wel een omweg nemen en flink schoonmaken om het schip as-vrij te maken.

Fieke Nobel Geschreven door

Samen met een groep andere leerlingen zeilt Maddy op De Wylde Swan, een schip waar ze tijdens hun reis les krijgen. Vanaf het schip vertelt ze aan Omroep Brabant dat de uitbarsting precies op het eiland is waar zij naar onderweg waren. "We zouden naar Saint Vincent gaan, maar daar is nu de vulkaan uitgebarsten dus we moeten onze route veranderen. Nu gaan we naar Union Island."

Schoonmaken

Op de dag dat de vulkaan uitbarstte, begon het ontzettend hard te regenen, vertelt Maddy. Omdat de regen de as liet neerregenen, was het hele dek ermee bezaaid. "Als je met blote voeten over het dek liep, zaten heel je voeten onder. En als je je hand ergens op legde, was het helemaal vies." De leerlingen hebben flink moeten poetsen. "We hebben het allemaal schoongemaakt. Maar op sommige plekken zie je het nog wel."

De leerlingen zitten in de laatste weken van de reis. Ze zijn nu genoeg opgeleid om zelf de keuzes te maken aan boord, zegt Cristophe Meijer van De Wylde Swan. "Als ze geen schadelijke fouten maken, laten we ze alles zelf beslissen. En daar komt nu nog een element bij." Dat betekent dat ze nu zelf verantwoordelijk zijn voor het omleggen van de route.

Coronatest en onderdelen

Op Saint Vincent moesten ze zijn om een PCR-test te doen en een onderdeel te halen voor de motor van het schip, vertelt Meijer. Om terug te kunnen vliegen vanaf Sint Maarten, moeten ze een test doen op de laatste plek waar ze aan land zijn geweest. "Op Union Island is ook nog een mogelijkheid, daar liggen ze nu voor anker."

Er moet ook nog een onderdeel voor de motor aan boord komen. "Die is via Amerika naar Saint Vincent gestuurd. De Douane zit daar met stroomuitval en wij kunnen er nu niet heen maar het lijkt erop alsof een snelle boot het onderdeel naar hen toe kan brengen. Het is maar een heel klein onderdeel, het zou in je borstzak kunnen passen. Maar ze hebben het wel nodig."

Les

Ondertussen gaat het leren door, vertelt Maddy: "We kunnen nu lessen krijgen over de vulkaan. Dat is interessant omdat het ook echt hier is nu. Dan is het wel belangrijk om erover te leren omdat we er middenin zitten."

