Visarenden doen 'het' op de webcam, boswachter vindt het fantastisch mooi

“Of ze paren, of de visarenden paren? Ze doen niet anders én het mooie is, het is ook nog voor iedereen te volgen.” Boswachter Harm Blom is enthousiast. Eind maart keerde de eerste visarend van het komend broedseizoen terug op een eerder gebruikt nest in de Biesbosch. Wat het mannetje niet wist, bij zijn nest hangt nu een camera. En die heeft het vastgelegd: de dame en heer zijn aan het paren.

Op de livestream van de vogelbescherming is alles te volgen. Wat er te zien is? Het mannetje paart met zijn vrouwtje, brengt haar vis en maakt het nest mooi met het verleggen van takjes. “Dit zijn unieke beelden”, vertelt boswachter Harm Blom. “De livestream en de filmpjes die vrijwilligers maken van de hoogtepunten, worden tienduizenden keren bekeken.”

"We vermoeden dat het continue met hetzelfde vrouwtje is, maar zij is niet geringd.”

Het mannetje van het koppel is een ‘oude bekende’ vertelt Blom. “Hij is in 2012 uit het ei gekropen in Oost-Duitsland en is daar toen geringd. Hij staat bekend als de 7TG. Hij was in 2016 de eerste visarend die met een vrouwtje in de Biesbosch kwam broeden. We vermoeden dat het continue met hetzelfde vrouwtje is, maar zij is niet geringd.”

Vis- en zeearenden; het zijn de hoofdrolspelers in de Biesbosch. “Letterlijk het grootste verschil is ook de grote van de vogels”, vertelt boswachter Blom. “De zeearend wordt niet voor niets de vliegende deur genoemd, gezien zijn spanwijdte. De visarend is kleiner, maar sierlijker.”

Het huidige (online) succes van de visarend is momenteel niet weggelegd voor de zeearend. De twee huidige broedparen hebben namelijk geen nest meer. “De nesten die ze in gebruik hadden, zijn door het onstuimige weer gesneuveld. Het nest in het Brabantse gedeelte zelfs heel recent. Dit is wel een klap voor de vogels. Dat gaat dus betekenen dat er dit jaar geen sprake zal zijn van een succesvol broedgeval van deze machtige roofvogel.”

