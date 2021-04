A16 tussen Breda en Rotterdam even dicht na ongeluk

Foto: ANP vergroot

De A16 tussen Breda-West en knooppunt Zonzeel in de rijrichting Rotterdam is maandag aan het begin van de avond even dicht geweest vanwege een ongeluk. De vertraging bedroeg ruim een half uur.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Iets voor zeven uur is de weg weer vrijgegeven.

De ANWB meldde dat het verkeer het beste kan omrijden via de oostkant van Breda. Dat kan via de A58, A27 en A59.

