Bram (14) en zijn vrienden deden een 'Tour du Mac' langs zes McDonalds

Een lekker eind fietsen, nu er toch weinig kan in coronatijd? Prima, dachten Bram (14) uit Hoogeloon en zijn vrienden, maar dan wel met friet en hamburgers. Ze legden op de fiets een parcours van 81 kilometer af langs zes McDonald's-vestigingen in en rond Eindhoven. Het Tiktok-filmpje van hun ‘Mac-marathon’ is al ruim 300.000 keer bekeken. "We krijgen heel veel reacties van mensen die het ook willen gaan doen."

Bram en zijn maatjes hoefden er niet lang over na te denken, vertelt hij. Een paar vrienden deden ‘normale’ marathons, rennend of fietsend, en daar wilden ze hun eigen draai aan geven.

Het idee voor een McDonald's-marathon was al snel geboren. Heel sportief was dat niet, geeft Bram toe. “Bij iedere Mac hebben we wat gegeten. Dat verdeelden we dan wel, dus niet iedere keer een hele maaltijd, maar dan een frietje, dan weer een burger en dan weer een ijsje.”

Hun ‘Tour du Mac’ ging als de bliksem. Na de McDonald's in Veldhoven, vier in Eindhoven en die in Best, was de cirkel in een paar uur weer rond. En ook al viel er een telefoon kapot en leverde een kapotte ketting vieze handen op, het viel ze alles mee, 81 kilometer op de fiets.

Spierpijn

"We vonden het ook wel gezellig. Een beetje fietsen, een beetje praten. Je kunt nu toch niet zoveel", legt Bram uit. “Alleen op het einde van de dag hadden we wel spierpijn."

Ligt er nog een frituurtocht in het verschiet? Ze hebben in ieder geval ook al een fietsmarathon langs pizzatenten van Domino's gedaan, legt hij uit. “Wellicht komt er nog meer, maar dat moeten we nog bespreken. En we moeten kijken of er voldoende in de buurt zit."

