Gewapende overval op bewoners van huis in Sint-Oedenrode

De bewoners van een huis aan de Beukenstraat in Sint-Oedenrode zijn dinsdagochtend overvallen. Rond kwart voor zes drongen twee overvallers via de achterkant het huis binnen en bedreigden de bewoners met een vuurwapen.

In het huis ontstond een worsteling. Een bewoner is door ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Na de overal gingen de daders er zonder buit vandoor. Volgens de politie waren de mannen gemaskerd en droegen ze donkere kleding.

In het huis woont een gezin met meerdere kinderen. Ze zijn flink geschrokken, meldt de politie. Buurtbewoners hebben weinig meegekregen van de overval. "Mijn hond begon te blaffen toen een ambulance de straat in kwam rijden, verder hebben we niets van de overval gemerkt", vertelt een van de buren. Veel contact met de bewoners is er niet. "We groeten elkaar vriendelijk."