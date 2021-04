Jan Poortvliet vervangt Ernie Brandts bij FC Eindhoven

Jan Poortvliet gaat de technische staf van FC Eindhoven de resterende vijf duels van dit seizoen ondersteunen. Dinsdag werd bekend dat trainer Ernie Brandts van de groep is afgehaald. Hij zou niet meer het vertrouwen van de spelers genieten.

De 65-jarige Poortvliet was bij FC Eindhoven al trainer van het onder 18 team. In het seizoen 2009-2010 was Poortvliet er hoofdtrainer.