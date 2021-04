Albert Verlinde roept mensen op om net als hij de politiek in te gaan

Wachten op privacy instellingen... Albert Verlinde roept mensen op om ook de politiek in te gaan Volgende Vorige vergroot 1/2 Albert Verlinde roept mensen op om ook de politiek in te gaan: 'je doet er toe'

De gemeente Geertruidenberg heeft musicalproducent, showbizzkenner én gemeenteraadslid Albert Verlinde ingeschakeld om mensen warm te maken voor de gemeentepolitiek. Burgemeester Marian Witte: "Wij hebben volgend jaar maart gemeenteraadsverkiezingen, maar dan heb je ook mensen nodig die de politiek in willen. Vandaar dat we Albert Verlinde in stelling brengen.”

Rob Bartol Geschreven door

In november van het vorig jaar werd Verlinden met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Vught. Hij wilde graag meewerken aan het verzoek van de gemeente Geertruidenberg.

“Ik had Verlinden in een talkshow heel enthousiast zien vertellen over het raadswerk. Daarna heb ik hem gevraagd voor onze eigen lokale campagne ‘Met jou krijgen we het voor elkaar’. Hij wilde direct meewerken en heeft voor ons een filmpje opgenomen waarin hij vertelt dat het politieke werk leuk is én dat je er echt toedoet."

De gemeente Geertruidenberg is recent gestart met de lokale campagne om ‘vers bloed’ in de gemeenteraad te krijgen. “Mensen die al interesse hebben getoond of dat nog gaan doen, krijgen van ons een cursus aangeboden over de gemeentepolitiek”, vertelt Marian Witte. “Die cursussen worden gegeven in Geertruidenberg door Prodemos, een landelijk instituut dat cursussen verzorgt over lokale politiek.”

Naast Albert Verlinde die als BN-er een belangrijk boegbeeld is voor de campagne in Geertruidenberg, doen ook lokale politici mee aan de wervingscampagne voor nieuwe raadsleden. Een campagne die vanaf dinsdag vooral online zichtbaar zal zijn via de gebruikelijke kanalen als Instagram en Facebook.

