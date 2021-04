Dode man gevonden voor de ingang van ETZ in Waalwijk

Het ETZ in Waalwijk (foto: Google StreetView). vergroot

Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan de Kasteellaan in Waalwijk is maandagavond een dode man gevonden. Volgens de politie is de man niet door een misdrijf om het leven gekomen, maar had zijn dood een medische oorzaak.

Meerdere mensen zagen de man liggen en belden de hulpdiensten. Die konden niets meer voor de man betekenen. De plek waar de man lag werd meteen afgezet, zodat de forensische opsporing van de politie onderzoek kon doen.

Of de man op weg was naar een afspraak in het ETZ of dat hij net uit het ziekenhuis kwam, is niet bekendgemaakt.

