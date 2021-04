Zoveel coronaboetes zijn er in jouw gemeente uitgeschreven

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de politie al bijna 113.000 coronaboetes uitgeschreven. Het grootste gedeelte van die boetes ging naar mensen die de avondklok overtraden. In onze provincie spant Bergen op Zoom de kroon: daar kregen 714 mensen het afgelopen jaar een coronaboete.

Minste boetes in grensgemeente

De minste boetes werden uitgedeeld in Baarle-Nassau. Daar werden in een jaar tijd maar 6 mensen bekeurd. Dat is 0,9 per duizend inwoners. Niemand kreeg een waarschuwing.