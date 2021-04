Welke Brabanders gaan over 100 dagen naar de Olympische Spelen?

Olympische Spelen Brabant vergroot

Het is precies honderd dagen voordat de Olympische Spelen in Tokio beginnen. Door corona met een jaar vertraging. Dinsdag werd bekend dat Nederlandse olympische sporters voorrang krijgen bij het vaccineren. Wat niet veranderd is, is dat er veel Brabantse sporters aanwezig gaan zijn.

Gaan de Olympische Spelen wel door?

Ja die gaan door, zoals het er nu uitziet althans. Volgens planning van 23 juli tot 8 augustus. De paralympische sporters hebben hun spelen van 24 augustus tot 5 september. De naam is trouwens niet veranderd en blijft: Tokio 2020.

Welke Brabanders zijn al zeker?

Dat is nu al een mooie lijst en die wordt nog langer. Op dit moment zijn er vier individuele sporters zeker van een Olympisch ticket:

Schermer Bas Verwijlen uit Den Bosch

Baanrenner Harry Lavreysen uit Luyksgestel

Schoonspringster Celine van Duijn uit Eindhoven

Triatlon: Maya Kingma uit Breda

Verder zijn er veel Brabanders met hun team gekwalificeerd:

Zeilen: Annemiek Bekkering uit Veghel

Handboogschieten: Sjef van den Berg uit Heeswijk Dinther en Rick van der Ven uit Oss

Paardensport dressuur: in Olympisch-kader Anne Meulendijks uit Heeze

Paardensport springen: in Olympisch-kader Eric en Maikel van der Vleuten uit Someren

Paardensport eventing: Tim Lips uit Made

Roeiers mannen 4 zonder stuurman: Sander de Graaf uit Made

Roeiers vrouwendubbel 2: Lisa Scheenaard uit Eindhoven

Voetbalvrouwen met onder andere: Danielle van de Donk uit Valkenswaard, Jackie Groenen uit Tilburg, Kika van Es uit Boxmeer en Aniek Nouwen uit Helmond

Hockeyvrouwen met de kern van HC Den Bosch: Margot van Geffen, Ireen van Assem, Marloes Keetels, Josine Koning, Sanne Koolen, Frederique Matla, Pien Sanders en Lidewij Welten. Plus Laura Nunnink van Oranje Rood en Malou Pheninckx uit Oosterhout die speelt bij Kampong.

Hockeymannen met: Roel Bovendeert en Glenn Schuurman beide uit Boxtel spelend bij Bloemendaal, Joep de Mol uit Berkel Enschot en Pirmin Blaak van Oranje Rood en Mink van der Weerden uit Geldrop van Rot-Weiss Köln

Wie hebben nog een (reële) kans op kwalificatie?

Mountainbike: Matthieu van der Poel

BMX: Twan van Gendt uit Den Bosch

Judo: Roy Meyer uit Breda, Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther en Sanne Verhagen uit Best hebben komend weekend een cruciaal toernooi

Marathon: Bjorn Koreman uit Geertruidenberg zat bij de snelste drie van Nederland, maar is zijn plekje kwijt al kan hij het ticket nog heroveren

Meerkamp: Nadine Broersen uit Dongen en Pieter Braun uit Terheijden

Estafette: Joris van Gool uit Tilburg

3x3 basketbal: Jill en Loyce Bettonvil uit Den Bosch

Taekwondo: Bodine Schoenmakers uit Berghem

Zwemmen: Stan Pijnenburg uit Haaren

Wat zijn de nieuwe sporten?

Honkbal en softbal zijn na 13 jaar terug. Verder staan voor het eerst op het programma:

Karate

Surfen

Klimmen

Skateboarden

Is er in Tokio publiek aanwezig?

Het ziet er naar uit dat er alleen Japanners aanwezig zullen zijn. Door corona zullen vrienden en familie in Brabant voor de tv zitten.

Zijn de Olympische Spelen al ooit uitgesteld?

Ondanks twee wereldoorlogen zijn de Olympische Spelen nooit uitgesteld. In 1916 zouden de spelen in Berlijn zijn, maar vanwege de 1e wereldoorlog werden die afgelast. In 1940, ook weer in Berlijn, ging het nog wel door. De zomer- en winterspelen van 1944 zijn nooit georganiseerd.

Om alvast te wennen, wat is het tijdsverschil met Tokio?

Het is daar zeven uur later dan hier.

