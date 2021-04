Man vaart rondje met gestolen zeiljacht op Hollandsch Diep

Een 35-jarige man uit Middelharnis is zondag aangehouden omdat hij een zeiljacht had gestolen. De man voer op het Hollandsch Diep bij Willemstad toen de waterpolitie hem te pakken kreeg.

In eerste instantie had de waterpolitie niet door dat het zeiljacht gestolen was. Agenten in een speedboot voeren vanaf Willemstad naar de Haringvlietbrug toen ze het schip tegenkwamen. Ze zwaaiden toen nog vrolijk naar de schipper.

Dader bekend

Later kregen de agenten een melding om uit te kijken haar het zeiljacht, omdat het gestolen was. Ze draaiden om en spraken de man in het schip aan. Hij bekende direct dat hij het jacht had gestolen. De man is aangehouden en in de cel gezet. Het jacht is weer terug bij de eigenaar.