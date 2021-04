Vrouw en baby komen goed weg bij ongeluk met bakwagen

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Op de Cereslaan in Oss is dinsdagmiddag een bakwagen gebotst tegen een auto met daarin een vrouw en een baby. Het ongeluk gebeurde iets voor halfeen. De schade aan beide wagens was flink. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken.

Het ongeluk gebeurde waarschijnlijk toen de vrouw rechtsaf wilde slaan van de Cereslaan naar de Mugheuvelstraat.

Vrouw en baby maken het goed

De vrouw en de baby kwamen gezien de schade goed weg. Beiden zijn nagekeken in de ambulance maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook de chauffeur van de bakwagen raakte niet gewond.

De bakwagen en de auto zijn weggesleept.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.