Groenten telen onder zonnepanelen in Oss: ‘Een win-winsituatie’

Patrick en Jolanda Bekkers telen zeven verschillende soorten groenten en fruit onder 282 lichtdoorlatende zonnepanelen op een proefveld in Oss. Twee jaar geleden werden ze nog voor gek verklaard om dit idee. Toch zetten ze door met als doel: stroom opwekken én gewassen telen in één.

Patrick en Jolanda groeiden allebei op op een agrarisch bedrijf. Toen ze twee jaar geleden besloten om op een deel van hun eigen grasland misschien wel zonnepanelen te plaatsen, stuitten ze meteen op weerstand. Slecht voor de biodiversiteit, dure akkers ‘volplempen’ en spuuglelijk ook nog eens, twee meter hoge panelen in zo’n veld.

"Op deze manier kan je kleinschalig telen en wek je meteen stroom op."

Dat moest toch ook anders kunnen dachten ze. Patrick: “Steeds meer agrariërs hebben geen opvolger voor het bedrijf. Bedrijven komen dan leeg te staan. Op deze manier kan je kleinschalig telen en wek je meteen stroom op. Dat is echt een win-winsituatie.”

Op het proefveld staan vijf verschillende constructies. Elke constructie heeft zonnepanelen die een bepaalde hoeveelheid licht doorlaten. Zo kan goed gekeken worden welke planten het bij welke lichtinval het beste doen.

Maar Bekkers nog iets anders innovatiefs bedacht: “De panelen liggen laag, op één meter veertig van de grond. Daardoor kan je ze met een mooie bloemenrand afschermen en vervuilen ze het landschap veel minder. Bovendien zijn ze verrijdbaar. Je kan ze dus wegschuiven om onkruid te wieden of te telen. Daarna schuif je ze weer terug.”

De sla kan je onder de panelen al eerder in het jaar planten.

De zonnepanelen leveren nog meer voordelen op. Ze beschermen de gewassen tegen weersomstandigheden. "Onder de panelen is het in de nacht vijf graden warmer, overdag vijf graden koeler dan in de buitenlucht. Daardoor kan je veel langer bepaalde groentes telen, wel 7 tot 8 maanden per jaar”, zegt Beckers. En omdat de zon niet rechtstreeks op de planten schijnt, is er veel minder water nodig, omdat het water niet verdampt.

De familie Beckers krijgt hulp van studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Docent Erno Bouma van de HAS is enthousiast. “Onze studenten maken hier hun laatste opdracht voor hun afstuderen. Een echte praktijkopdracht. Drie studenten van de afdeling tuin- en akkerbouw en een student bedrijfseconomie die de hele handel doorrekent om zo tot het beste bedrijfsplan te komen.

"Doorzetten loont."

Patrick benadrukt nog eens dat ook bodemonderzoek een belangrijk onderdeel is van deze proef. “We nemen de komende twee jaar in totaal 20 keer een bodemmonster om te kijken wat deze teelt met de bodem doet. We willen wel zeker weten dat het de grond niet uitput.”

Patrick en Jolanda zijn al trots op het resultaat. "Doorzetten loont", zeggen ze. Maar klaar met uitvinden zijn ze nog lang niet. Momenteel doet het bedrijf samen met studenten nog onderzoek naar licht. “Licht bestaat uit zeven kleuren. Nu willen we nog uitzoeken welk paneel met welke kleur licht de meeste energie kan opwekken en bij welke kleur de plant het beste kan groeien.”

De Tuktuk van Groentestroom

Tot die tijd genieten ze ook vooral van wat ze al hebben bereikt. Er is zelfs een elektrische tuktuk aangeschaft om van daaruit op vrijdagen en zaterdagen hun zelfgeteelde groenten te gaan verkopen langs de weg. Met op die tuktuk hun mooie bedrijfsnaam: Groentestroom.

Zonnepanelen die een verschillende hoeveelheid licht doorlaten.

