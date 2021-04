Kleurplaat om ouderen de coronatijd door te helpen: 'Heel herkenbaar'

Eva en Gertrude met hun speciale kleurplaat voor Roosendaalse ouderen. vergroot

Hoe help je ouderen in verzorgingstehuizen uit de coronasleur? Met die vraag stoeiden grafisch vormgevers Eva Luijkx en Gertrude van der Linden van het bedrijf Papier Souvenir in Wouw. De oplossing: een kleurplaat met alle herkenbare gebouwen, plaatsen en producten uit Roosendaal en de omliggende dorpen. En dat is een succes.

Sven de Laet Geschreven door

Normaal werken Eva en Gertrude vaak voor musea. "Dan maken we voornamelijk bouwplaten, die de kinderen na hun bezoekje mee kunnen nemen. Bijvoorbeeld van een van de kunstwerken of het museum zelf," vertelt Eva. Toen de musea tijdens de eerste lockdown dichtgingen, kwamen ze met een alternatief. "We hebben onze tekeningen toen online gezet, zodat de kinderen er toch mee aan de slag konden."

"Dat herkennen de ouderen en we hopen dat er zo een praatje ontstaat."

Máár, bedachten ze een tijdje terug, eigenlijk is dit niet alleen geschikt voor kinderen. "Ook ouderen vinden dit leuk. Zo ontstond het idee om een kleurplaat te maken voor mensen in verzorgingstehuizen."

Wat daar allemaal op te zien is? "Wij dachten dat het leuk was om er bekende plekken of dingen uit de gemeente Roosendaal op te zetten. Dat herkennen de ouderen en we hopen dat er zo tijdens het kleuren een praatje ontstaat." Zo komen bijvoorbeeld de Tullepetaon, de Polar Bear en de molen van Nispen voorbij. "Maar ook bekende producten uit onze regio, zoals de Liga-koek en koffie van Biggelaar."

vergroot

In totaal werden 750 kleurplaten verspreid over acht verzorgingstehuizen. "Veel ouderen kunnen zo'n tekening natuurlijk niet makkelijk downloaden of printen, dus we moesten ze echt rondbrengen. De eerste reacties zijn positief. Het liefst waren we met die mensen mee gaan kleuren, maar dat mag door de maatregelen helaas niet. We hebben inmiddels wel een aantal foto's binnen en dat ziet er hartstikke leuk uit."

Als het Eva en Gertrude ligt, is het dan ook niet de laatste keer dat ze voor een ouder publiek werken. "Wie weet dat we dit ook voor andere steden kunnen doen."

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.