Dutch Design Week gaat in 2021 voor een fysiek evenement

Dutch Design Week in 2019, dit jaar hopelijk ook weer fysiek (foto: DDW). vergroot

Na een volledig virtuele editie in 2020, richt Dutch Design Week (DDW) zich dit jaar op een fysiek evenement dat van 16 tot en met 24 oktober zal plaatsvinden in Eindhoven.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het negendaagse designfestival zal daarnaast ook een online programma hebben, bestaande uit virtuele exposities – 3D Viewing Rooms - en DDW TV. Met het thema ‘The Greater Number’ staat de twintigste editie in het teken van de zoektocht naar het betere aantal.

De organisatie geeft aan dat het digitale onderdeel van DDW onmisbaar is, maar het fysieke evenement de kern blijft. Zodoende maakt de organisatie zich hard voor de realisatie hiervan. Martijn Paulen, directeur van DDW, ligt het besluit toe: “We hebben heel veel geleerd van de virtuele DDW in 2020, maar het gevoel van een live festival is niet te vervangen. DDW staat voor verrast worden en toevallige ontmoetingen, nieuwe ontwerpers, ideeën en vergezichten die je onverwachts verrassen en inspireren. Daar willen we voor gaan.”

'We geloven erin'

Over ruim zes maanden hoopt DDW verspreid over verschillende locaties bezoekers te kunnen verwelkomen op een manier die past bij de dan geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19. “Vanzelfsprekend liggen er alternatieve scenario's klaar, maar we geloven in de mogelijkheid van een fysiek evenement tegen die tijd”, aldus Paulen.

Ontwerpers kunnen zich vanaf nu via de website aanmelden voor deelname aan DDW21 in Eindhoven. Naast het fysieke festival is er een beperkt aantal 3D Viewing Rooms beschikbaar voor het online evenement. De organisatie zal hier samen met de ontwerp community invulling aan geven. Het volledige programma met alle deelnemende ontwerpers zal in september bekend worden.

