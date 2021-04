Postbezorger beroofd van post waar pinpas in zat

Een postbezorger is dinsdagmiddag van haar post beroofd op de Zuidhollandsedijk in Sprang-Capelle. Tussen de gestolen post zat de pinpas van een bewoner uit de straat, die het slachtoffer blijkt van een mislukte poging tot phishing.

De postbezorgster was bezig met haar werk toen ze werd aangesproken door een man. Hij trok de poststukken uit haar handen en rende hard weg, richting de Loonsestraat. Het gaat om een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en is zo'n 1.75 meter groot. Hij is licht getint en heeft een dun baardje en kort zwart haar. Hij droeg tijdens de beroving een blauwe spijkerbroek, witte sneakers en een zwarte jas.