Angst voor nieuwe regels: 'Honderden studenten moeten straks hun huis uit'

Zeker zevenhonderd studenten moeten hun huis uit en vijftien studentenhuizen kunnen de deuren wel sluiten. Dat is de angst van Eindhovense studentenverenigingen, als de gemeente de nieuwe regels voor kamerbewoning strak handhaaft.

“Velen worden hun huis uitgezet. We houden ons hart vast. En er is al veel stress onder studenten met het huidige woningtekort. Zijn studenten wel welkom in deze stad?” De noodkreet komt van Imke Bloemen van DAS Eindhoven, een studentenpartij op de TU/e. Net als andere studenten maakt ze zich grote zorgen over de strengere regels in de stad voor kamerbewoning en woningsplitsing. Dinsdagavond uitten veel studenten die zorgen richting de gemeenteraad.