Batadorp wil niet nog meer arbeidsmigranten in voormalig NH Hotel Best

vergroot

In het voormalige NH Hotel in Best, dat nu LH Best heet, komen mogelijk meer arbeidsmigranten die er ook langer blijven wonen. Bewoners van de wijk Batadorp maken zich daar zorgen over. Sommigen willen dat er afspraken worden gemaakt met de arbeidsmigranten over wat ze wel en wat ze niet mogen. Anderen vragen zich af of er niet ook ruimte moet zijn voor studenten.

Jade Smith Geschreven door

Dat bleek dinsdagavond tijdens een online bijeenkomst met de gemeente Best en KaFra Housing die zich richt op huisvestiging voor arbeidsmigranten. De gemeente wil de inbreng van de bewoners gebruiken voor een overeenkomst met KaFra Housing over de huisvesting van 150 arbeidsmigranten in het hotel.

Op dit moment mag KaFra Housing 80 arbeidsmigranten huisvesten in NH Best. De andere 70 gasten zouden ook studenten of spoedzoekers kunnen zijn. Volgens wethouder Marc van Schuppen is er in de regio grote vraag naar arbeidsmigranten. Dit betekent dat de arbeidsmigranten op een goede manier gehuisvest moeten worden. KaFra Housing wil alle 150 plekken gebruiken voor arbeidsmigranten die er maximaal zes in plaats van vier maanden mogen wonen.

Verblijfsduur blijven verlengen?

Bij bewoners roept het verlengen van de verblijfsduur vragen op. Zo zegt een bewoonster: “Ik denk dat het verlengen geen oplossing is. Het probleem is permanent wonen. We gaan nu van vier naar zes maanden, maar mensen willen ergens langer wonen. Blijft de gemeente dan de verblijfsduur verlengen?” Een andere bewoner vraagt zich af waarom de focus niet wordt gelegd op andere doelgroepen, maar alleen arbeidsmigranten. Volgens haar kan er ook bij starters en studenten een maximale verblijfsduur opgelegd worden.

Weer een andere bewoner meent dat de arbeidsmigranten buiten drinken, misschien zelfs op speelveldjes die voor kinderen bedoeld zijn. Hij pleit daarom voor 'gedragsafspraken'. Frank van Gool, oprichter KaFra Housing, geeft aan dat hij dit beeld niet herkent: “Als we dit horen, dan spreken wij de mensen hierop aan."

Klankbordgroep

De gemeente heeft een klankbordgroep opgestart, zodat bewoners van Batadorp mee kunnen praten over NH Best. “Het is de bedoeling dat we één keer per kwartaal in gesprek gaan met leiding van KaFra Housing en bewoners om zo tot goede oplossingen te komen”, zegt Ad van Laarhoven, voorzitter van het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersoverleggroepen.

Hij snapt dat bewoners zich zorgen maken. “Batadorp telt 220 huizen met 520 inwoners. Het is een heel hechte gemeenschap”, zegt hij. Het is daarom ook heel wat dat er naast de 520 inwoners nog 150 arbeidsmigranten in de wijk wonen. Volgens Ad is er een grote sociale controle. “Iedereen kent elkaar. Dit onderwerp leeft ontzettend onder de bewoners van Batadorp”, zegt Ad.

Maandag houdt de gemeente een bijeenkomst voor ondernemers. Daarna wordt een overeenkomst opgesteld met KaFra Housing.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.