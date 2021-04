Sterrenkoks in de dop knokken om een plekje op de Cas Spijkers Academie

Wachten op privacy instellingen... Het hoofdgerecht wordt beoordeeld door chef-kok Jonnie Boer. (foto: Raoul Cartens) Studenten aan de slag voor hun toelatingstest. (foto: Raoul Cartens) Paul Nieuwland van Curio. (foto: Raoul Cartens) Jonnie Boer (foto: Raoul Cartens) Studenten aan de slag voor hun toelatingstest. (foto: Raoul Cartens) Studenten aan de slag voor hun toelatingstest. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/7

Als de restaurants eenmaal weer open gaan na de lockdown, staan die te springen om goede koks. En de 'eredivisie' voor koks wordt opgeleid aan de Cas Spijkers Academie in Breda. 20 'sterrenkoks in de dop' uit het hele land deden daar dinsdag daar een toelatingstest, met chef-kok Jonnie Boer van De Librije in Zwolle als keurmeester.

De binnenstad van Breda ligt er met alle gesloten kroegen en restaurants nog maar stilletjes bij. Geen goede reclame om te kiezen voor een carrière in deze branche. En dat merkt ook beroepsopleider Curio, die naast de Cas Spijkers Academie ook twee algemene horeca-opleidingen heeft.

Aanmeldingen

Docent Paul van Nieuwland: "Er hebben zich veel minder nieuwe studenten aangemeld dan voorgaande jaren. Dat scheelt hier 10 tot 15 procent en landelijk zelfs 20 procent. Dat komt door de coronacrisis, waardoor er ook geen mogelijkheden zijn om stage te lopen."

Al voor de coronacrisis waren er te weinig koks. En dat tekort zal na de crisis alleen maar groter zijn. Dat weten ook de 20 studenten die dinsdag probeerden om een plekje te veroveren aan de prestigieuze Cas Spijkers Academie.

Johan Cruijff

Alle kandidaten voor de toelatingstest hebben eerst een motivatiebrief moeten sturen, waarna ze dinsdag hun culinaire kwaliteiten mochten laten zien en laten proeven. Aan niemand minder dan chef-kok Jonnie Boer van sterrenrestaurant De Librije in Zwolle. "Hij is zeg maar de Johan Cruijff onder de koks, om het zo maar te zeggen", lacht Van Nieuwland.

Naast Breda zijn er nog twee opleidingen voor topkoks. In Twente en in Nijmegen. Maar de kwaliteit van de Cas Spijkers Academie wordt dus bewaakt door een van de bekendste koks van Nederland. "Ik ben heel blij dat ik hier een beetje het boegbeeld mag zijn. Ik ben in de horeca opgegroeid en werk al bijna 40 jaar. En als je dan een voorbeeld mag zijn voor jonge mensen, dan kun je daar alleen maar trots op zijn", glundert Jonnie Boer.

Straaljagerpiloot

De topkok geniet van de gedrevenheid van de 20 studenten. Eén van hen is nog maar 17 jaar oud. Jonnie Boer: "Ja, mooi toch? Van mij kan je niet vroeg genoeg weten wat je wil. Dan kan ik alleen maar toejuichen. Vroeger wilde ik eerst straaljagerpiloot of politieagent worden. Maar deze gasten weten het al. Anders ga je niet het diepe in. Als je ziet hoe allemachtig zenuwachtig ze zijn? Dat is een heel goed teken."

Van de 20 kandidaten werden er dinsdag 17 toegelaten. De jongste was de 17-jarige Reno van Kralingen uit Strijen.

