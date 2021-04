Man dreigt huis in brand te steken in Best: appartementencomplex ontruimd

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Een appartementencomplex aan de Monseigneur Zwijsenstraat in Best is woensdagmiddag ontruimd. Dat meldt de politie. Een van de bewoners, een verwarde man, had zich verschanst in zijn appartement maar werd rond halfvier uit het complex gehaald door de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie had hij een brandbare vloeistof in zijn appartement gegoten en wilde hij niet naar buiten komen. De mensen die hun huis uit moesten, worden opgevangen in het gemeentehuis in Best. Ze zijn daar met een stadsbus naartoe gebracht.

De verwarde man bevond zich op de tweede verdieping. Na onderhandelingen met de politie kon hij uit de woning worden gehaald. Hij wordt waarschijnlijk niet gearresteerd, maar overgedragen aan hulpverleners. De omgeving rondom de flat wordt weer vrijgegeven en waarschijnlijk mogen de bewoners weer snel naar huis.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

