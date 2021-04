Poppodium Gebouw-T is klaar voor testevenementen en het publiek ook

Foto: Gebouw-T vergroot

Vrijwilligers van poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom staan te trappelen om eind deze maand weer bezoekers te ontvangen. De zitplekken, anderhalve meter afstand en de sneltesten lijken de bezoekers niet af te schrikken. “De eerste twee concerten, EUT en S10, zijn allebei al uitverkocht. En voor 80’s Onbeantwoord zijn nog maar een paar kaartjes”, zegt Gudde.

Gebouw-T doet mee aan Testen voor Toegang en mag op 25, 26 en 27 april drie kleinschalige concerten organiseren. Al is het maar een pilot, het geeft personeel en vrijwilligers van Gebouw-T nieuwe energie: eindelijk weer live muziek binnen de muren van het poppodium.

Joep Gudde is coördinator marketing en communicatie bij Gebouw-T. “We zijn heel blij dat we mee mogen doen aan de pilot. Het betekent dat we weer drie dagen eventjes open mogen en dat bezoekers weer kunnen genieten van een evenement in Gebouw-T. Het lijkt op de situatie van oktober vorig jaar. Toen mochten we ook evenementen organiseren voor 100 mensen, zittend. Dat is nu weer het geval: mensen zitten en kijken naar het concert.” Het verschil is dat ze dit keer ook een negatieve sneltest moeten laten zien.

“Voor vrijwilligers is Gebouw-T zoveel meer dan een gebouw.”

De pilot Testen voor Toegang is niet hetzelfde als de Fieldlabs. “In deze pilot kijken we eigenlijk naar de logistiek achter die sneltesten. De testbereidheid bij mensen. Bezoekers moeten er dus rekening mee houden dat alle bekende maatregelen gewoon van kracht zullen zijn”, vertelt Gudde. “Dat is anders dan die Fieldlabs, waarbij ze veel meer kijken naar het gedrag van mensen en de verspreiding van het virus. Daar hoef je dus bijvoorbeeld ook niet te zitten en lijkt het bijna op hoe het ruim een jaar geleden was.”

Floortje Jochems, coördinator vrijwilligers bij Gebouw-T, merkt dat vrijwilligers zin hebben om weer aan de slag te gaan. “Voor vrijwilligers is Gebouw-T zoveel meer dan een gebouw”, legt ze uit. “Hier hebben ze vrienden ontmoet en het is echt een plek om samen te komen. Dus het is fijn dat ze ondanks alle beperkingen weer even kunnen doen wat ze zo leuk vinden. En waar ze zo goed in zijn.”

Het vraagt natuurlijk ook van het personeel en de vrijwilligers flink wat aanpassingen. Per avond zijn er al gauw tien vrijwilligers nodig. En zij moeten, net als het publiek, eerst langs de teststraat. “Dat gaat van de huis-dj tot aan de fotografen, gastheren en -vrouwen, barmedewerkers, noem ‘t maar op,” legt Jochems uit.

