N69 urenlang dicht na gekantelde vrachtwagen op rotonde

Wachten op privacy instellingen... De gekantelde vrachtwagen van bovenaf (foto: SQ Vision Mediaprodukties). (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Gekantelde vrachtwagen blokkeert N69

Een vrachtwagen is woensdagochtend rond elf uur gekanteld op de rotonde aan de N69 in Borkel. De vrachtwagen vol tabak blokkeerde de hele middag de weg en het fietspad. De N69 is inmiddels weer vrij.

Rebecca Seunis Geschreven door

In de vrachtwagen zaten bijna honderd dozen van ieder tweehonderd kilo geperst tabak. Deze was waarschijnlijk onderweg naar Scandinavian Tobacco in Eersel of Duizel.

De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Omstanders hebben hem uit de cabine gehaald. De man is al lang chauffeur en reed al vijftien jaar lang schadevrij.

(foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.