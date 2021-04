NOS-verslaggever beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op FHJ Tilburg

Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg (beeld: Google Streetview). vergroot

Een NOS-radioverslaggever uit Den Bosch wordt door verschillende mensen op Twitter beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Veel jonge mannen klagen daar over de manier waarop ze benaderd zijn door de verslaggever, onder meer op introductieactiviteiten van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De NOS laat in een korte reactie op Twitter weten dat de zaak hun volle aandacht heeft.

In bijna alle gevallen gaat het over mannen die in de media werken. Oud-journalistiekstudent Rowan Geleijnse besloot zijn verhaal op Twitter te zetten. Aanleiding waren soortgelijke berichten over D66-Kamerlid Sidney Smeets.

Uit de reacties bleek dat Geleijnse niet de enige was die negatieve ervaringen had met de verslaggever. Zeker tien mannen deelden hun bevindingen op Twitter. En Geleijnse kreeg ook nog twintig privéberichten met negatieve verhalen over de verslaggever.

Een oud-student van de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek (FHJ), wil anoniem vertellen wat er met hem zo’n zeven jaar geleden is gebeurd. Hij had zijn ervaring met de NOS-verslaggever op het introkamp van de Tilburgse opleiding. Hij was net 18 jaar oud. “Op de laatste avond van het kamp mochten ook oud-studenten langskomen. En de dagen daarvoor werd ik al gewaarschuwd door oud-studenten die me begeleidden: ‘Pas een beetje op voor hem, want hij valt op typetjes als jij’. En daar bedoelden ze mee: jonge jongetjes.”

“In een helder moment dacht ik: ho, dit wil ik niet.”

“Op de betreffende avond was ik als alle andere studenten stomdronken. Hij was er inderdaad en het viel me al op dat hij me in het vizier had. Maar goed, dat maakte me verder niet uit. Hoe het precies kwam, weet ik niet meer, maar op een gegeven moment heeft hij mij meegelokt naar zijn auto. Daar heeft hij met me gezoend en me betast. In een helder moment dacht ik: ho, dit wil ik niet. Toen ben ik omgedraaid en weggelopen.”

De jongen keek tegen de journalist op: “Ik was 18 en groen als gras. Dit was toch de radioverslaggever van de NOS.” Een paar dagen later vertelde de jongen aan een klasgenoot wat er was gebeurd. Die schrok daar erg van en maakte een afspraak met Marjo Spee, directeur van de FHJ. De klasgenoot maakte ook melding van het incident. De jongen deed dit zelf niet.

In een reactie laat de FHJ weten dat de toenmalig directeur na de melding een indringend gesprek heeft gehad met de verslaggever. Hij was niet meer welkom op de introductiefeesten. Vanaf dat moment was het kamp niet meer toegankelijk voor oud-studenten en er werd voortaan ook een vertrouwenspersoon meegestuurd.

Hij probeerde nadien via DM’s op Twitter en homo-datingapp Grindr nog een paar keer contact met de jongen te krijgen. Hij stuurde hem schunnige berichten. Maar de jongen blokkeerde hem.

De jongen heeft aan zijn ervaring met de verslaggever geen trauma overgehouden, maar hij voelt zich wel beschadigd. “Dat het op het kamp bekend was dat hij dit deed en dat dat oogluikend werd toegestaan, vond ik achteraf wel heel raar. Ik was achttien, nog geen jaar uit de kast en nog zo groen als gras. Deze man was vijftien jaar ouder dan ik. Dat dit met de mantel der liefde bedekt is, vind ik wrang.” Sinds dinsdagavond het verhaal via Twitter naar buiten kwam, heeft hij er buikpijn van.

“Haha, dat is die verslaggever weer, die komt even langs om een slachtoffertje te maken.”

Het verhaal is beschadigend voor de verslaggever, beseft de jongen. Maar dat dit aan het licht komt, vindt hij goed. “Het is onderdeel van een cultuur, zeker in de journalistiek gebeurt dit structureel. Ik ken nog wel meer verhalen. Dat hebben we te lang toegelaten onder het mom: ‘we zijn allemaal wel een keertje dronken’. Toen die kampfilm uitkwam hebben we er ook om gelachen. "Haha, dat is die verslaggever weer, die komt even langs om een slachtoffertje te maken." Dan denk ik: hij is misschien niet de grootste boeman. Maar deze cultuur is te lang gedoogd. Het wordt tijd dat hij verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die hij heeft gedaan.”

De NOS, werkgever van de journalist, wil weinig kwijt over de kwestie. De omroep vindt het een zaak tussen werkgever en werknemer. "We begrijpen de nieuwsgierigheid, maar dit zijn zaken waarvan wij vinden dat die niet in de buitenwereld besproken moeten worden.” Dat komt de omroep op Twitter op veel kritiek te staan, omdat de NOS het verhaal van het ongewenst seksueel gedrag van Sidney Smeets wel meldt.

Omroep Brabant heeft contact gezocht met de verslaggever zelf, maar hij was niet bereikbaar.

