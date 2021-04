PSV haalt Joël Drommel binnen: ‘Benieuwd hoe hij omgaat met de druk'

Joël Drommel (foto: ANP). vergroot

PSV heeft met Joël Drommel de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen al te pakken. Na lang onderhandelen met FC Twente kwamen beide clubs eruit, naar verluidt gaat het om een bedrag van zo’n 3,5 miljoen euro. Oud PSV-keeper Ronald Waterreus vindt het logisch dat PSV bij Drommel is uitgekomen.

“Ik denk dat PSV een goede slag slaat met Drommel”, zegt Waterreus. “Het is een jonge, talentvolle keeper die eventueel straks ook bij Oranje kan gaan komen als hij het goed doet. Bij Twente heeft hij ook al een hoop meegemaakt. Van degradatie, tot promotie en wat teleurstellingen. Maar hoe hij zichzelf heeft ontwikkeld, is mooi om te zien. Hij lijkt uit het juiste hout gesneden.”

"Je weet niet of Drommel het beter gaat doen dan Mvogo."

Met Drommel (24) haalt PSV een relatief jonge doelman in huis, die nog jaren mee kan. De vraag is nu wat er met de huidige eerste doelman, Yvon Mvogo, staat te gebeuren. RB Leipzig heeft een optie om hem terug te halen na één jaar. Als blijkt dat Drommel inderdaad de kans krijgt als eerste keeper, zal de Duitse club niet aarzelen om Mvogo terug te halen.

Waterreus snapt dat de Eindhovense club ervoor heeft gekozen om Drommel aan te trekken. “Ik vind het wel een logische aankoop. Zeker omdat Mvogo officieel geen eigendom van de club is, maar gehuurd is. Het lijkt me logisch dat je als club dan liever in iemand investeert die echt bij jou onder contract staat.”

“Wat ik alleen niet snap: waarom heeft PSV Lars Unnerstall dan laten gaan?”, zegt Waterreus zich af. De oud-doelman denkt dat de huidige reservekeeper van PSV, die komend seizoen juist naar FC Twente gaat, ook komend seizoen prima had kunnen fungeren als stand-in van Drommel. “Maar omdat hij weg is, moet je waarschijnlijk op zoek gaan naar een nieuwe reservedoelman. En dat is niet makkelijk. Maar goed, misschien wilde Unnerstall zelf wel heel graag weg. Dat kan natuurlijk ook.”

"Of hij bestand is tegen die druk? Daar kom je alleen achter als hij het ondergaat."

Met Drommel in de gelederen beschikt PSV de komende seizoenen in ieder geval over een talentvolle keeper. In de voorbereiding zal het vooral de vraag zijn of Drommel al goed genoeg is als eerste keeper van PSV. “Maar dat weet je natuurlijk nooit. Je kunt geen garanties kopen in de voetballerij. Je weet niet of Drommel het beter gaat doen dan Mvogo”, stelt Waterreus.

De voormalig doelman van onder meer PSV en Rangers is vooral benieuwd naar hoe Drommel om zal gaan met de druk van een topclub. “Bij PSV ligt er een vergrootglas op je. Analisten, fans, iedereen vindt wat van je. Kan hij daarmee omgaan? Bij Twente kun je een keer gelijkspelen of verliezen. Bij PSV moet er altijd gewonnen worden. Of hij bestand is tegen die druk? Daar kom je alleen achter als hij het ondergaat.”

Ronald Waterreus (foto: ANP). vergroot

