Te veel poepbacteriën in Binnenschelde, het is te vies om in te zwemmen

De Binnenschelde bij Bergen op Zoom dreigt haar zwemwaterstatus te verliezen. Voor het vierde jaar op rij krijgt de recreatieplas een negatief advies van de provincie. De kwaliteit van het water zou te slecht zijn.

En dat is een tegenvaller, want de gemeente Bergen op Zoom is al een tijdje in gesprek met de provincie om de status te behouden. Zo zijn er al maatregelen genomen om de hoeveelheid poepbacteriën flink terug te dringen, schrijft ZuidWest TV.