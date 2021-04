Vandalen slopen wals en gieten ontvetter over de straat

Foto: Instagram/wijkagenten_reeshof vergroot

Vandalen zijn in de nacht van woensdag op donderdag op vernielingstocht geweest in Tilburg. Een wals en een vrachtwagen die stonden geparkeerd In de Spaarnwoudelaan moesten eraan geloven.

Bij het aanbreken van de ochtend bleek dat de ramen van de wals waren ingegooid. Ook waren de achterlichten van een vrachtwagen vernield.

Ontvetter

De daders vergrepen zich ook aan een kan met ontvetter. Het spul werd over de straat gegoten, waarna het in het riool liep. Volgens de politie kost het veel geld om de boel op te ruimen.

Foto: Instagram/wijkagenten_reeshof vergroot

Foto: Instagram/wijkagenten_reeshof vergroot

Foto: Instagram/wijkagenten_reeshof vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.