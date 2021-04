Haat en nijd op de judomat voor een ticket voor de Olympische Spelen

De oude Rocky-films verbleken bijna bij de komende gevechten op het EK judo. Roy Meyer en Sanne van Dijke proberen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen en dat moet dit weekend gebeuren op het EK. Meyer is verwikkeld in een tweestrijd met Henk Grol en Van Dijke met Kim Polling. Ook Sanne Verhagen maakt nog kans. Haat en nijd op de judomat.

De judoka’s staan, net zoals in de Rocky-films, op behoorlijk gespannen voet met elkaar. Zeker bij de zwaargewichten (+100 kilo) is de spanning enorm tussen Roy Meyer (29) uit Breda en Henk Grol (36), ook omdat er maar een van de twee naar Tokio mag.

“Roy en ik zijn geen vrienden en dat zullen we ook nooit worden”, zei Grol onlangs tegen RTV Noord. Meyer zit er ook niet echt op te wachten. “We hebben elkaar in het verleden wel eens gefeliciteerd, maar nu voor de Olympische Spelen zal dat niet snel gebeuren, denk ik.”

Meyer haalde brons op het WK van 2019 wat een zeer aansprekende prestatie is. Alleen is het dit seizoen nog niet best wat de Bredase judoka laat zien. Grol haalde in het verleden medailles, maar wel in een lichtere gewichtscategorie. Hij presteert dit seizoen beter dan Meyer.