Fietsster ernstig gewond na aanrijding

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Een vrouw op een fiets is donderdagmiddag rond halfvier gewond geraakt aan haar hoofd na een aanrijding op de Zaltbommelseweg in Oss. De vrouw is volgens omstanders na de botsing overreden door een personenauto. Achter het stuur zat een oudere man.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er is een traumahelikopter geland. Volgens omstanders kwam de wagen pas later tot stilstand. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

