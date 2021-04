Fietsster gewond bij aanrijding in Oss

Een vrouw op een fiets is donderdagmiddag rond halfvier gewond geraakt aan haar hoofd bij een aanrijding met een auto op de Zaltbommelseweg in Oss. Achter het stuur van de auto zat een oudere man.

Volgens omstanders is de wagen na de botsing nog een stukje doorgereden. De man is meegenomen naar het bureau door agenten. De politie doet onderzoek.

Traumahelikopter

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een traumahelikopter geland na de aanrijding, maar de trauma-arts is niet meegegaan naar het ziekenhuis.