Guus Meeuwis klinkt in een Duits voetbalstadion en dit is waarom

Guus Meeuwis schalt uit speakers in Duits voetbalstadion vergroot

Het is misschien maar goed dat ook in Duitsland de voetbaltribunes nog niet vol zitten met supporters. Anders waren ze woensdagavond gevuld geweest met louter verbaasde blikken. Toen de spelers van het Duitse VFL Osnabrück het veld op kwamen voor de tweede helft schalde het nummer 'Per Spoor (Kedeng Kedeng)' van Guus Meeuwis door het stadion. Guus Meeuwis? Ein Holländer? Warum?

Het antwoord kwam na afloop van het stadionspeakersduo Matthias Wellbrock en Carsten Thye. Hun club heeft de Arnhemmer Jay-Roy Grot, voormalig aanvaller van Vitesse, VVV, NEC en Leeds United aangetrokken.

De stadionspeakers wilden invaller Grot op het ritme van Kedeng Kedeng opzwepen tot grootse voetbaldaden. En waren ze tevreden? "Hij was groot, maar nog niet groots”, zegt het duo met een knipoog naar de concerten van Guus.

