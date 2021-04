Uitslaande brand verwoest bedrijfsgebouw in Roosendaal

Wachten op privacy instellingen... Het bedrijfsgebouw aan de Watermolenstraat in Roosendaal ging in vlammen op (foto: Christian Traets/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Bedrijfsloods in Roosendaal door brand verwoest

Aan de Watermolenstraat in Roosendaal is donderdagnacht een bedrijfsgebouw in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond halfeen ontdekt. In de loods -die twintig bij tien meter lang was- zou onder meer een kapsalon gevestigd zijn geweest, laat een ooggetuige weten.

"Toen de brandweer aankwam, stond de loods al volledig in brand en sloegen de vlammen uit het gebouw", vertelt de ooggetuige. De brandweer kwam met veel materieel naar de Watermolenstraat en kon zo voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het huis naast het bedrijfsgebouw.

Evacuatie

"Uit een huis achter de loods werden uit voorzorg drie mensen geëvacueerd", zag de ooggetuige. De brandweer stelde daarnaast een camper veilig. De brand was na enkele uren onder controle. Het gebouw wordt de komende uren uit elkaar gehaald zodat de brandweer kan nablussen.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

