Erg zonnig weekend, de temperatuur gaat eindelijk omhoog

Een vogel geniet van het lentezonnetje (foto: Ben Saanen). vergroot

Wie komend weekend vrij is, treft het. "Er is flink wat ruimte voor de zon", vertelt Alfred Snoek van Weerplaza. De temperatuur stijgt. "We klimmen heel voorzichtig naar wat normaal is voor de tweede helft van april."

Alfred spreekt van 'vriendelijk weer' in het weekend. "Er is flink wat ruimte voor de zon", vertelde hij in het radioprogramma Wakker van Omroep Brabant. "In de middag krijgen we wat meer bewolking, stapelwolken. Die kunnen zich soms een beetje uitsmeren maar ik verwacht niet dat er regen valt."

"Nog wat aan de magere kant."

Zaterdag wordt het volgens Alfred een graad of 12, zondag misschien een graad of 13. "Dit is nog steeds wat aan de magere kant voor de tijd van het jaar. We klimmen heel voorzichtig naar wat normaal is voor de tweede helft van april. Maar het gaat echt heel erg langzaam."

Daarbij waait het wat minder. Al met al prima weer, volgens de weerman van Weerplaza. "Zeker als je het afzet tegen het weer waarmee we de afgelopen tijd te maken hadden. " In de nacht lijkt het niet meer te gaan vriezen.

"Prima dag om erop uit te trekken."

Deze vrijdag startte nog fris. "Eigenlijk ronduit koud. De temperatuur lag afgelopen nacht overal onder nul: -1 en hier en daar -2. Inmiddels is de zon erbij, die zorgt er voor dat de temperatuur oploopt."

Over het oosten van de provincie trekken af en toe wat wolkenvelden. "Ik denk dat dit de hele dag zo doorgaat. Maar die bewolking wordt een beetje 'aangevreten' door de zon, die steeds hoger komt te staan. Het blijft overal in de provincie droog. De temperatuur weet uiteindelijk op te lopen naar 10 of 11 graden. Misschien op een enkele plek 12 graden."

"De wind komt uit noordoostelijke richting.", vertelt Snoek. "Deze ochtend waait het nog vrij weinig, maar 's middags staat er een matig briesje: kracht 3 of 4 in het open veld. Dan is het misschien voor het gevoel wat koud. Zeker als de zon even verdwijnt. Maar verder is het een prima dag om erop uit te gaan."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.