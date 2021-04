Schoolkinderen voelen zich popsterren bij inzingen nieuw NAC-liedje

Wachten op privacy instellingen... Kinderen van basisschool De Zandberg uit Breda bedachten een nieuw NAC-lied. Volgende Vorige vergroot 1/2 De videoclip van de kinderen van groep 6

De kinderen van groep 6 van basisschool De Zandberg in Breda hebben een nieuw NAC-liedje gemaakt. Het nummer 'We gaan niet opzij' is momenteel een groot succes op sociale media. De klas heeft een heuse videoclip opgenomen. "We hopen dat het straks ook op de tribune wordt gezongen", zo zeggen de kinderen.

Ronald Strater Geschreven door

Juf Ingrid zet de verslaggever even op de speaker, want de kinderen in de klas willen graag even meeluisteren. Terecht, want het is tenslotte hun liedje. Ze schreven de tekst en zongen die in. Of dat leuk was om te doen? "Jaaaaaaaa", klinkt het in koor.

"Eigenlijk moesten we het best vaak opnieuw inzingen"

Het nieuwe NAC-lied is voortgekomen uit een project dat de schoolleiding van basisschool De Zandberg voor de kinderen bedacht. Met de hulp van een professioneel bedrijf mochten ze een heuse muziekvideoclip maken.

"Elke vrijdagmiddag sluiten we af met het zingen van liedjes die de kinderen zelf mogen kiezen", vertelt juffrouw Ingrid Entius. "Het liedje 'Ik spring voor NAC' staat daarbij vet op nummer één. Met als tweede 'Savage Love' van Jason Derulo. Die twee hebben we eigenlijk een beetje gecombineerd tot een nieuw nummer."

"Echt superleuk", zegt Tim Dames over de opdracht die hij met zijn klasgenoten kreeg. "We moesten in twee groepjes zitten en een tekst bedenken die later bij elkaar werd gezet. En daarna gingen we die inzingen. Dat moest wel een paar keer opnieuw. Eigenlijk moest het best vaak opnieuw, haha."

"We hopen dat we het lied een keer bij NAC mogen zingen."

"Ze voelden zich echte popsterren", vervolgt juf Ingrid. "Want terwijl ze aan het zingen waren, draaide er een grote camera om hen heen voor de videoclip. Ze zijn er een hele dag mee bezig geweest en we hebben veel gelachen. Het is leuk dat het positief ontvangen is en het komt veel op Intagram voorbij."

De klas heeft nog grote plannen met het lied, vertelt de juf: "We hopen nu eigenlijk dat het liedje straks ook op de tribune van NAC wordt gezongen. Of dat we door NAC uitgenodigd worden voor een wedstrijd en het dan mogen zingen. Op de middenstip ofzo, ja. Dat zou nog het mooiste zijn, of niet kinderen?" "Jaaaaaaaa", joelt de hele klas op de achtergrond.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.